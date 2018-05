O coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), Pedro Veiga, demitiu-se esta quarta-feira do cargo, confirmou à Agência Lusa o gabinete da ministra da Presidência e da Modernização Administrativa.

Para já, o nome do novo substituto ainda não é conhecido, mas será anunciado em breve, segundo informações do gabinete de Maria Manuel Leitão Marques.

De acordo com a mesma informação, a ministra da Presidência agradeceu todo "o contributo inestimável de Pedro Veiga para o trabalho nesta área, ao longo destes dois anos".

Recorde-se que o agora ex-coordenador do CNCS foi o pioneiro da Internet em Portugal, deu aulas no Departamente de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e estava em funções no CNCS desde 2016.