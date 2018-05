O PCP “condena veementemente a decisão da Administração norte-americana de romper com o acordo nuclear relativo ao Irão e de impor novas sanções a este país”.

Os comunistas defendem, em comunicado, que a decisão de Donald Trump “representa um grave passo na escalada belicista dos EUA e uma demonstração do seu desprezo pela Carta das Nações Unidas e pelo direito internacional”.

Para o PCP, o governo português deve retirar “deste episódio todas as consequências em matéria de política externa, nomeadamente quanto ao fim do envolvimento de Portugal em operações de ingerência e agressão contra outros povos, em flagrante violação da Carta da ONU e do direito internacional”.

“O PCP alerta para o perigo da escalada de agressão do imperialismo norte-americano e seus aliados no Médio Oriente, nomeadamente contra o Irão ou o Líbano - na senda das guerras de agressão ao Afeganistão, ao Iraque, à Líbia, à Síria e ao Iémen”, afirmam, em comunicado, os comunistas.