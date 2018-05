Esta quarta-feira, António Costa anunciou que “no próximo dia 1 de junho” entrará em vigor um sistema de alerta de catástrofes à população por SMS.

André Silva, deputado do PAN, questionou o primeiro-ministro sobre o sistema referindo que esta "medida é fundamental para prevenir tragédias como as que aconteceram nas estradas nacionais junto a Pedrógão Grande”.

Em fevereiro tinha sido noticiado que as autoridades juntamente com a Anacom, operadoras, Proteção Civil, rádios e televisões, estavam a trabalhar em conjunto para criar um sistema de alerta à população sobre catástrofes através dos telemóveis.

Na altura, a Anacom referiu que “serão tidas em consideração as melhores práticas já seguidas noutros países, nos quais são utilizados sistemas de aviso à população potencialmente afetada pela ocorrência ou iminência de ocorrência de um acidente grave ou catástrofe (incêndios florestais, tsunamis, fenómenos meteorológicos adversos, cheias, rutura de barragens, emergências radiológicas, acidentes em estabelecimentos industriais, atentados terroristas, outros), com o objetivo de prestar informação sobre o evento em causa e sobre as medidas de autoproteção a adotar".