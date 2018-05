O fenómeno aconteceu na semana passada. Um agricultor neo-zelândes passeava as suas vacas quando foi surpreendido por uma cratera gigante na propriedade. Segundo o agricultor, a enorme fissura não existia no dia anterior, pelo que terá surgido durante a noite.

Segundo a revista científica Live Science, a cratera mede 199 metros de comprimento e 19 metros de profundidade. A propriedade localiza-se no topo de um vulcão já há muito adormecido.

Brad Scott, um vulcanologista, explicou ao canal de televisão TVNZ que conseguiu ver "os depósitos vulcânicos originais com 60 mil anos" no fundo da recentemente formada cratera. À Radio New Zeland, o vulcanologista acrescentou ainda que nunca tinha visto uma cratera tão grande na Nova Zelândia e que a sua dimensão vai continuar a aumentar.

De acordo com a Earthquake Commission da Neo Zelândia, em Rotorua, a cidade onde se localiza a quinta, as crateras são particularmente comuns.