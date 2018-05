A líder d'Os Verdes criticou a falta de material no GIPS, relembrando o governo que sem material os profissionais não têm capacidade de combater os incêndios. Também sobre os meios aéreos, Os Verdes querem saber se "o TC está a demorar mais tempo do que é normal demorar?" ou se "o governo atrasou-se" no processo.

Costa volta a referir que o governo está a fazer um esforço extraordinário e em tempo recorde. "O que diz de atraso, eu diria as situações de uma ambição incrível" acrescentando que "o que se está a discutir é se é a 15 ou a 20".

O primeiro-ministro criticou ainda o enfoque feito no combate lembrando que as recomendações da Comissão Técnica Independente prendem-se com o investimento da prevenção. "Este esforço enorme que está a ser feito é porque temos todos razões para estar preocupado", disse ainda Costa porque "a ameaça climática é imensa, a floresta é o que é".

Heloísa Apolónia referiu-se ainda às greves nos setores da Educação e da Saúde e convidou o primeiro-ministro a fazer uma leitura das greves. "Aquilo que Os Verdes constatam é que o governo não está a conseguir fazer uma pacificação dos trabalhadores", disse.