Os compromissos apresentados pela Altice à Autoridade da Concorrência (AdC) para a compra da Media Capital continuam a não convencer os sindicatos que representam os jornalistas e os trabalhadores das telecomunicações que foram ouvidos ontem no Parlamento.

Para Ana Luísa Rodrigues, do Sindicato dos Jornalistas, este negócio coloca “em perigo” a democracia e a pluralidade. Também Manuel Gonçalves, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual (SINTTAV) mostrou-se contra esta venda, considerando que a “concentração da TVI nas mãos da Altice poderia ser um processo perigoso”, acusando a estação de Queluz de não ter dado cobertura suficiente à luta dos trabalhadores da PT Portugal/Meo durante o ano passado, depois do anúncio de compra.

Um dos compromissos apresentados pela dona da PT para avançar com o negócio avaliado em 440 milhões de euros é a autonomização dos negócios de distribuição de canais, conteúdos, publicidade e televisão digital terrestre, com a garantia dada pela Altice de que estes negócios serão da responsabilidade de empresas distintas dentro do grupo. Já na televisão digital terrestre compromete-se ao acesso em condições de transparência de preço e numa base não discriminatória, o que, aliás, ficou previsto no concurso que atribuiu à Meo a rede TDT.

Um outro remédio é o de implementar uma oferta regulada de acesso à plataforma da Meo e a outras novas plataformas de televisão durante 5 a 10 anos e, ao mesmo tempo, obriga-se a não ter canais exclusivos na plataforma de televisão Meo, garantindo da mesma forma que não irá limitar o acesso aos serviços dos concorrentes e disponibilizará na sua plataforma os canais de operadores concorrentes da TVI que estarão, salvo algumas exceções que venham a ser definidas, nas oito primeiras posições da grelha..

Operadora está confiante

O fundador da Altice, Patrick Drahi, revelou, esta terça-feira, que está “muito confiante” no sucesso desta operação. “Estou sempre muito confiante, nada mudou a minha confiança e não depende de mim, não há nada a fazer a não ser esperar pela decisão” da Autoridade da Concorrência.

Recorde-se que, a 15 de fevereiro, a AdC decidiu abrir uma investigação aprofundada à compra do grupo Media Capital pela Altice por existirem “fortes indícios” de que a operação poderá resultar em “entraves significativos” à concorrência.

Entretanto, a Vodafone Portugal colocou uma providência cautelar que visa “suspender a eficácia da intervenção” da AdC, uma ação que era esperada pelo regulador que já contestou a mesma.