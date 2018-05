Catarina Martins voltou a criticar a redução do défice para além das metas propostas por Bruxelas quando o Serviço Nacional de Saúde precisa de investimento público, fazendo destaque à greve dos médicos que começou esta terça-feira e tem duração de três dias.

Não podemos ter repetição em 2018 da tragédia de 2017", disse Catarina Martins. A coordenadora do Bloco de Esquerda reforçou a existência de um cartel dos meios aéreos, em que as empresas envolvidas nos concursos já foram investigadas em Espanha.

Costa começou por indicar que 8 ainda não está terminada a contratação. "Todos os outros já estão contratados, já estão em Portugal e só esperam o visto Tribunal de Contas", disse Costa referindo que os helicópteros podem atuar, segundo a lei, mesmo sem o visto caso haja uma situação de emergência

Não vale a pena dramatizar as greves", respondeu Costa. O primeiro-ministro enumerou as propostas que têm restabelecido a normalidade no setor público, em particular no Serviço Nacional de Saúde. "Nós não temos uma folga de 800 mil milhões de euros, o que temos é menos 800 mil milhões de euros no orçamento", afirmou Costa. Para além da saúde, Costa referiu ainda as necessidades da escola pública afirmando que terá de balançar os 350 milhões de euros que existem disponíveis.

Sobre o levantamento do sigilo bancário, Catarina considera que as entidades que combatem a fuga ao fisco "trabalham às escuras". A coordenadora do Bloco de Esquerda criticou a posição dos partidos contra esta medida do Bloco de Esquerda e, até, o veto do Marcelo que, como afirma, agora defende uma maior investigação. Costa recusou-se a discutir as discussões com o Presidente da República.

"É preciso saber tudo", diz Catarina Martins referindo-se ao pedido avançado por Rui Rio para conhecer os devedores da Caixa Geral de Depósitos. Para a coordenadora questionou se o o governo não quer saber o que se passou com o BCP, o BPI, o BANIF e o BPN. "Teremos a coragem de mexer nos segredos de quem não quer ser protegido", concluiu.