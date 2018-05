A intervenção do PS, feita pelo deputado Porfírio Silva, questionou o primeiro-ministro sobre a precariedade no ensino superior e na investigação científica.

Costa criticou a precariedade na investigação científica e relembrou que o governo tem em curso três programas para para atribuição de fundos à investigação."É também essencial aqui combater a precariedade", disse referindo-se ao ensino superior, enquanto anunciava que até ao final desta legislatura, o governo pretende criar cinco mil postos de trabalho na área científica.

Porfírio Silva questionou ainda o primeiro-ministro sobre a diminuição dos fundos europeus para a coesão e a administração. "Qual será agora a posição do governo vai assumir para salvaguardar os

A negociação do próximo quadro financeiro plurianual é "fundamental para o desenvolvimento do país", começou por responder, repetindo o que já tinha disto sobre os valores anunciados: "é um mau ponto de partida". Costa justificou ainda que os valores resultam da saída do Reino Unido da União Europeia, assim como o a alocação de fundos de investimento por parte da Comissão nos problemas de imigração e terrorismo.

"O pior que uma instituição pode fazer é abandonar o que já provou fazer bem", disse Costa defendendo que a União pudesse responder as novas necessidades sem deixar para trás as anteriores. E para isso, o primeiro-ministro voltou a defender um aumento da contribuição dos Estados-membros assim como tributação das transações digitais e das empresas poluentes. "Não são conhecidos ainda os quadros individuais", acrescentou referindo que o quadro geral tem uma redução de 5%.

"O que esta Europa precisa é ter um orçamento à medida", reforçou o primeiro-ministro recusando a ideia de que a Comissão Europeia possa prometer o que não consegue cumprir.