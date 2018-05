Donald Trump anunciou esta quarta-feira, através do Twitter, que Mike Pompeo, o secretário de Estado nomeado recentemente pelo presidente dos EUA, está de regresso da viagem à Coreia do Norte e traz consigo três “convidados”. Estas três pessoas serão cidadãos norte-americanos que tinham sido detidos pelas autoridades norte-coreanas.

“Tenho o prazer de informar que o secretário de Estado Mike Pompeo está de regresso da Coreia do Norte com três senhores que toda a gente está ansiosa por ver. Parecem estar bem de saúde”, escreveu Trump no Twitter.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de maio de 2018

Estas libertações ocorrem numa altura em que estão a decorrer as conversações de paz entre os EUA e as duas Coreias, com intuito de implementar a paz naquela região. No mesmo ‘tweet’, Trump refere que a reunião de Pompeo com Kim Jong-Un “correu bem”.

O presidente dos EUA anunciou ainda num segundo ‘tweet’ que irá estar na base aérea de Andrews para receber os norte-americanos libertados.

Secretary Pompeo and his “guests” will be landing at Andrews Air Force Base at 2:00 A.M. in the morning. I will be there to greet them. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de maio de 2018

Recorde-se que, no final de abril, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul encontraram-se na zona desmilitarizada na fronteira dos dois países e acordaram assinar um tratado de paz até ao final deste ano. O acordo assinado prevê que os dois países tomem medidas para a desnuclearização da península: “O Sul e o Norte confirmaram a sua meta comum de conseguir uma península livre de armas nucleares através da completa desnuclearização”.

Trump saudou o “encontro histórico” entre os dois líderes e anunciou na altura que iria encontrar-se com Kim Jong-Un em breve, por forma a criar um ambiente de paz com Pyongyang.