O Uber Eats - aplicação de entrega de refeições ao domicílio que liga os utilizadores aos restaurantes favoritos da cidade- já chegou ao Porto. Neste momento conta com mais de 60 restaurantes disponíveis e "sem volume de encomenda mínimo, é possível encomendar refeições para todos os gostos, ocasiões e locais".

Esta aposta surge após seis meses de operação em Lisboa.



Rui Bento, diretor-geral da Uber para a Ibéria , afirma que “Estamos muito entusiasmados por trazer o Uber Eats

para o Porto. Queremos aproximar os Portuenses, e quem visita a cidade, das suas refeições favoritas: para todos

os gostos e ocasiões, onde quer que estejam na cidade, e à distância dos seus smartphones.”

Para realizar um pedido, o utilizador deverá fazer o download da aplicação Uber Eats ou aceder a ubereats.com e

registar-se. Se já tiver uma conta Uber é ainda mais simples, basta usar o mesmo nome de utilizador e senha. Logo

depois, a magia acontece com um simples toque na aplicação: indique o endereço de entrega, escolha o

restaurante, os pratos desejados e termine o seu pedido. Se estiver a viajar com a Uber, a aplicação sincroniza-se

com o Uber Eats para lhe indicar quanto tempo irá demorar a entrega da refeição após chegar ao seu destino.

Restaurantes e cobertura

A partir de hoje, será encomendar uma refeição de restaurantes como o Snack Bar Gazela, Venham mais Cinco, Café Velasquez e O Diplomata entre muitos outros dos melhores restaurantes do Porto.

A aplicação oferece também recomendações relativamente aos pratos favoritos ou mais populares de cada restaurante, revelando um mundo de possibilidades surpreendentes em todas as refeições.

Após a confirmação do pedido, a aplicação Uber Eats indica qual o tempo estimado de entrega da sua refeição, e

poderá acompanhar todo o processo em tempo real, até que o pedido lhe seja entregue.

A cobertura inicial do serviço vai da Foz até às Antas e da Ribeira até Arca de Água.

Recorde-se que, o Uber Eats chegou a Lisboa em novembro de 2017 em parceria com 90 restaurantes. Atualmente

oferece aos lisboetas uma seleção gastronómica de mais de 400 restaurantes. A cobertura inicial foi de Alcântara à

Penha de França, da Baixa Lisboeta a Telheiras. Num período curto de tempo o Uber Eats passou a estar

disponível no Parque das Nações, Belém e Restelo e recentemente Algés, Carnaxide, Miraflores, Linda-a-Velha e

Alfragide.