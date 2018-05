Um jovem de 22 anos foi condenado a uma pena de seis anos de prisão por esfaquear outro na cara, pescoço e abdómen. A situação aconteceu em maio de 2017 na Queima das Fitas do Porto, escreve a agência Lusa.

O jovem tem ainda de pagar as despesas hospitalares da vítima, no valor de quase 9 mil euros.

O juiz do Tribunal de São João Novo, no Porto, disse que para a pena teve em conta a idade do arguido e o facto de o jovem estar alcoolizado e sob o efeito de drogas.

"O que fez foi muito grave e não tem justificação", explicou o juiz.