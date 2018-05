Esta quarta-feira, o Insituto Nacional de Estatísticas (INE) divulgou o relatório do emprego, relativamente ao primeiro trimestre de 2018. Os dados dão conta de uma descida da taxa de desemprego em Portugal para cerca de 7,9% - o valor mais baixo desde 2008.

Neste âmbito, é importante saber quais são as áreas em Portugal que mais empregam pessoas e, de acordo com dados do INE, o setor que mais emprega em Portugal é o setor das indústrias transformadoras.

Segue-se o comércio grossista, retalhista e de reparação de veículos. Além destes, o setor das atividades de saúde humana, apoio social, educação e a área do alojamento e restauração são os outros setores que mais empregam no país.

Estes setores chegam a representar metade da população empregada.

A população empregada, estimada em 4.806,7 mil pessoas, manteve-se praticamente inalterada. Segundo o INE, "registou uma variação trimestral relativa quase nula (associada a um ligeiro acréscimo de 1,8 mil pessoas) e um aumento homólogo de 3,2% (mais 148,6 mil)".