No programa “Universo Porto da Bancada”, do Porto Canal, concordou com os benfiquistas ao dizer que o campeonato “não foi limpo”.

“O futebol português tem de ser o mais limpo possível. Este campeonato não foi limpo, o Benfica tem razão. O F. C. Porto podia ter sido campeão mais cedo e todos os analistas independentes concordam com isso”, explicou o diretor de comunicação do FC Porto.

“O caso e-toupeira é terrível para o Paulo Gonçalves. O caso Lex para Luís Filipe Vieira, o caso dos e-mails é muito complicado para o Benfica. Há também o caso dos jogos comprados, que estará numa fase mais inicial da investigação, mas já se sabe alguma coisa sobre isso. Temos de ter paciência, esperar que a investigação decorra no prazo que precisar para apurar a verdade, sendo certo que da nossa parte continuaremos no escrutínio e a desempenhar a nossa função”, acrescentou.