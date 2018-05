A canção de Israel é uma das favoritas à vitória. A música 'Toy', de Netta, foi uma das que arrancou mais aplausos do público. Mas depois da performance, a cantora sofreu uma queda. E foi tudo captado pelas câmaras.



Logo após a sua atuação, Netta caiu das escadas que dão acesso ao palco do Altice Arena. O vídeo foi entretanto divulgado no YouTube.



A música 'Toy' foi uma das que ontem passou à final do Festival Eurovisão da Canção. O vencedor é conhecido no próximo dia 12.