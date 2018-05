Esta semana, Johnny Depp foi notícia e pelos piores motivos: o ator terá tentado agredir um membro da equipa de filmagem. O incidente foi avançado pela imprensa norte-americana e várias fontes garantem que o ator terá estado a beber o dia todo, o que poderá ter motivado o comportamento.

Tudo aconteceu nas gravações de LAbyrinth, o mais recente filme protagonizado pelo ator. No momento do incidente, segundo a publicação norte-americana Page Six, o ator estaria a ajudar na produção de uma cena e o tempo que a rua podia estar fechada chegou ao fim. Um membro da equipa de filmagem terá então avisado o ator de que não podiam continuar ali, mas Depp reagiu mal e respondeu com gritos e uma tentativa de agressão.

Como não conseguiu, continuou a discussão e provocou o membro da equipa de filmagem: "dou-te 100 mil dólares se me deres um murro", disse. E foi então nessa altura que outros membros das filmagens intervieram e levaram o ator para outro local.

Entretanto, o realizador do filme já reagiu: Brad Furmam considerou o incidente "exagerado", acrescentando que "Johnny Depp é um profissional consagrado, um grande colaborador e um defensor dos outros artistas".