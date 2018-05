A reação de Barack Obama ao mais recente anúncio de Trump não tardou. "Penso que a decisão de colocar [o acordo] em risco sem qualquer violação do acordo pelos iranianos é um erro grave", disse o antigo presidente dos Estados Unidos da América.

O acordo nuclear com o Irão, recorde-se, foi assinado em 2015 pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos - e pela Alemanha.

"Os Estados Unidos poderão no final encontrar-se perante uma escolha perdedora entre um Irão com a arma nuclear ou uma outra guerra no Médio Oriente", continuou. Obama deixou ainda a garantia de que o acordo, que "é no interesse da América", funciona.

O antigo presidente frisou que a saída do acordo pode pôr em causa a credibilidade da América. "Numa democracia, haverá sempre mudanças de políticas e de prioridades de uma administração para outra (...) Mas desrespeitar de modo sistemático os acordos do qual o nosso país é parte pode corroer a credibilidade da América", defendeu.