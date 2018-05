Ingredientes para a receita de competitividade do território

A convivência entre estilos de vida plurais e arreigadas identidades territoriais é o nicho em que as cidades portuguesas devem apostar. A visão estratégica de Cascais assenta muito nisso. A qualidade de vida é um ativo poderoso na formação da marca de uma cidade

São as cidades, não os estados, que determinam os principais eixos da competição económica mundial no século XXI.

São as cidades, não os estados, que mais disputam o talento dos indivíduos, os postos de trabalho das empresas e a inovação dos centros universitários.

As que conseguirem captar, fixar e desenvolver talento, tolerância e tecnologia, prosperam. As que falharem nesse propósito estão condenadas à decadência.

Mas com tantas cidades envolvidas nesta competição feroz, como é que as cidades portuguesas podem sobressair?

Ao contrário de Londres ou Nova Iorque, não pode ser pela escala imperial.

Ao contrário das cidades chinesas, não será pelo esmagador poder industrial.

Mas como Vancouver ou Viena, como Hamburgo ou Helsínquia, pode ser pela capacidade de marcar tendências, de inovar e empreender que as cidades portuguesas se podem afirmar no mundo ao mesmo tempo que provêm os melhores serviços públicos aos seus cidadãos.

A convivência entre estilos de vida plurais e arreigadas identidades territoriais é o nicho em que as cidades portuguesas devem apostar.

A visão estratégica de Cascais assenta muito nisso. A qualidade de vida é um ativo poderoso na formação da marca de uma cidade. Cascais tem trabalhado para se tornar um “benchmark” da sociedade boa, não apenas em Portugal mas na Europa.

A maior determinante da qualidade de vida é, naturalmente, a eficácia da macro estratégia e a implementação das políticas públicas que a sustentam. Educação pública e privada de excelência, acesso democrático à saúde, ambiente protegido e cuidado, mobilidade para todos os cidadãos e modernização dos serviços públicos (facilitando a vida às pessoas) são algumas das orientações políticas mais decisivas. Mas não são as únicas. Para além destas políticas de efeito a longo prazo, há outras iniciativas que funcionam como catalisadores da qualidade de vida no imediato. Eventos que aumentam drasticamente a notoriedade do território e, lá está, a sua capacidade de fixar ou atrair os melhores.

Olhando para os últimos anos, Cascais é, a par da capital do país, o município português que mais projeta a qualidade de vida como marca distintiva de Portugal.

Tomemos os últimos 10 dias como exemplo. Há quatro anos resgatamos da morte certa o maior torneio de ténis português. Quatro anos depois, fizemos do Open no Estoril o maior evento desportivo em permanência no país, bem como um dos melhores torneios mundiais na categoria ATP 250. Com muitos milhares de espetadores diariamente nas bancadas, com transmissões para todo o mundo, e com a vitória de um português, o João Sousa, Cascais projetou a imagem de um país moderno e competitivo, capaz de organizar bem e atrativo para grandes marcas e investidores. Um evento desportivo desmultiplica-se em várias cadeias de valor acrescentado – porque traz dinheiro que não estava na economia, seja no alojamento, nos serviços ou na restauração. Mas o maior ganho, de notoriedade e atratividade futura, só conseguimos medir à frente.

Enquanto os fãs de ténis seguiam o Millenium Estoril Open, a menos de um quilómetro de distância, no Centro de Congressos do Estoril, 600 empresários mundiais (muitos milionários, alguns bilionários e até alguns com fortunas com mais zeros) participavam no Horasis Global Meeting. Aquele que é hoje um dos maiores fóruns de pensamento e de antecipação das tendências do futuro – não que os convidados tenham bolas de cristal mas pura e simplesmente são eles e as suas empresas que estabelecem as tendências – impressionou quem lá esteve. Muitos prometem investir em Portugal. Outros só querem mesmo viver no nosso país. Portugal está na moda porque, lá está, há cidades com capacidade de promover a imagem de um país que faz, e faz bem.

Em cima disto, mostrámos como se pode recuperar um património nacional em 30 dias – o Forte de Santo António – abrindo-o aos portugueses. Organizamos, no âmbito da Capital Europeia da Juventude, uma conferência internacional de Youtubers. Com o Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, demos um empurrão à economia vitivinícola com um bem-sucedido mercado de vinho como montra para os produtos nacionais. Com o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, organizamos a Assembleia Geral da UCCLA que juntou as capitais de língua portuguesa na promoção da lusofonia. Com o senhor Presidente da República – para além das suas aparições no Open de ténis – acolhemos o desfile da Charanga da Guarda Nacional Republicana que fechou o centro de Cascais e prendeu a atenção de centenas de pessoas e muitos turistas.

No desporto ou na cultura, no empreendedorismo e nos negócios, na tradição ou na inovação, é na diversidade e pluralismo de ofertas (e na qualidade de vida para a qual elas remetem) que se mede o cosmopolitismo de um território.

Cascais sobressaiu. E sobressaindo tem mais hipóteses de vencer a batalha pela competitividade no século XXI. É esse o caminho que continuaremos a trilhar. Ainda há muito trabalho. Há sempre muitos obstáculos a ultrapassar. Mas quanto mais eles forem, maior é a nossa determinação.

