“Ser médico faz mal à saúde”. Na linha da frente da concentração junto ao Ministério da Saúde, o cartaz de Ana Raposo, a alertar para o esgotamento com a hashtag #burnout, era um dos que se destacava ontem à tarde. Médica de família de 34 anos, Ana resumia um estado de espírito comum entre os participantes da manif que assinalou o primeiro dia de greve dos médicos: sentem que as condições de trabalho e resposta aos doentes não têm melhorado, pelo contrário. “Para um governo que virou à esquerda, era suposto estar a fazer muito mais. Na minha Unidade de Saúde Familiar são 7500 utentes para quatro médicos. São muitas solicitações, muitas burocracias”, testemunha.

Noutro ponto da concentração, André Biscaia, médico de família em Cascais e autor de vários estudos sobre cuidados de saúde, também considera que a “lufa lufa” crescente não faz bem aos médicos nem a nenhum profissional. E muito menos contribui para melhorar os resultados da saúde da população ou para um Serviço Nacional de Saúde “mais sustentável”, com os centros de saúde a evitar idas desnecessárias às urgências e internamentos evitáveis nos hospitais.

Uma das reivindicações da greve de três dias – que os sindicatos dizem estar a ter uma adesão entre 75% e 90% – é reduzir o número de utentes das listas de médicos, que aumentaram de 1500 para 1900 em 2012. “É impossível mantermos esta sobrecarga sem entrarmos em burnout. A sensação que temos é que estamos naquela roda dos hamsters”, descreve Biscaia.

Contestação generalizada A adesão ao protesto não foi tão grande como as últimas manifestações de médicos na avenida João Crisóstomo no ponto alto da crise, em 2012 e 2014. Ao i, fonte policial apontou para uma estimativa na casa dos 300 participantes. Ainda assim, no aglomerado que começou a juntar-se pelas 15h não faltavam palavras de ordem, a ideia de que há uma insatisfação generalizada e de que as medidas são “inadiáveis”, isto quando o governo perde mais tempo.

Com o crachá “SNS in Black” ao peito – movimento de protesto que surgiu nas redes sociais nas últimas semanas – o médico António Diniz, que na última legislatura liderou o Programa Nacional para a Infeção VIH/Sida da Direção Geral da Saúde, era um dos rostos conhecidos no protesto. Em 37 anos de carreira no SNS, sente que desde o tempo da ministra Leonor Beleza que não havia uma contestação tão transversal em relação ao rumo da política de saúde e rejeita que seja uma oposição política. “O próprio governo mudou o discurso: começou por pedir aos críticos que dessem a cara e a agora dá razão aos médicos, mas diz que não pode responder a tudo já”.

Nem nos tempos da austeridade viu semelhante consenso? O problema está nas expectativas, algo com que Biscaia também concorda. “Nos tempos da troika era algo que atingia transversalmente a sociedade. Agora aparentemente está tudo a melhorar, a economia cresce, mas no SNS a situação tem vindo a agravar-se”, diz António Diniz, que acredita que, perante indicadores económicos positivos, não aproveitar para fortalecer mais o SNS é uma oportunidade perdida. “Se não é possível agora, quando é que vai ser? Se acabasse hoje o mandato do governo, o que é que de marcante tinham feito pelo SNS?”, questiona o médico, lamentando também que não haja um maior reforço de recursos humanos e materiais no SNS.

A frustração de deixar os doentes à espera Paula, Nuno e João, internos de Medicina Geral e Familiar, fizeram seis horas de viagem desde Vila Real para participar na concentração. No dia a dia sentem já a sobrecarga, para mais numa zona envelhecida e em que há muitos idosos que vivem isolados.

Além da incógnita quanto ao futuro – já que os concursos para vincular ao SNS os médicos que terminam a especialidade têm tardado a abrir – falam da frustração de ter de gerir as necessidades da população quando os tempos de espera no hospital em áreas como urologia ou dermatologia ultrapassam os três anos. “É esperar, enviar os doentes mais urgentes para o Porto ou, quem pode, vai ao privado”, descreve Paula Neves, de 28 anos. “Vemos que os colegas mais velhos estão muito cansados, alguns já desistiram e damos connosco a pensar como vai ser”. João Martel, da mesma idade, diz-se preocupado com outra questão: à medida que o sistema se vai delapidando dos especialistas, a formação dos internos perde qualidade. “Temos 10 a 20 médicos à volta de um doente e mesmo os especialistas não conseguem acompanhar um grupo desta dimensão da mesma forma”, lamenta.

“A minha USF parece um hospital de campanha” Maria Menezes e Joana Torre, colegas dos tempos de faculdade e hoje médicas de família, também não escondem a frustração e insistem em contrariar a ideia da tutela de que tem havido um reforço de recursos humanos: em termos gerais até pode estar a acontecer, mas não o sentem.

Joana, médica no Vale da Amoreira, concorda que os tempos de espera quando tem de enviar os doentes para consultas no hospital são uma das dificuldades no dia a dia. “Quando não se conseguem referenciações em tempo útil, as pessoas têm o nosso diagnóstico, mas ficam muitas vezes de baixa à espera de ser vistas por um especialista e sem tratamento. Gasta-se mais dinheiro com as baixas do que se fossem bem seguidas.”

Contradições deste tipo na forma como o Estado gasta dinheiro não ficam por aqui. Joana dá como exemplo a gestão de material... ou a falta dela. “Costumo dizer que qualquer dia estou a operar joelhos! Faço suturas com tudo, a minha USF às vezes parece um hospital de campanha. O problema é que às vezes temos de improvisar com material mais caro do que o que devíamos usar e que não está disponível”.

Maria também tem histórias de ruturas de stock para contar, da falta de papel higiénico à falta de espéculos. Agora em junho devem mudar finalmente de edifício, mas o local onde funciona a sua unidade é provisório há 20 anos. São três andares, sem elevador. “As cadeiras de rodas são os seguranças que as levam.”

Acreditar no princípio universal do SNS, mas também que os doentes não podem ser meros clientes, e deve haver uma preocupação ética nos cuidados prestados em vez de passar exames e análises só porque as pessoas pedem, fá-las acreditar no espírito do serviço público de saúde. Mas percebem quem segue outro caminho. “Os médicos de família vão para o privado nem é pelo dinheiro, é pelas condições. É saber que um doente precisa de uma consulta de especialidade e é visto na semana seguinte”, diz Joana.

A pressão para que o sistema responda sai-lhes do corpo: muitas vezes são seis horas de trabalho sem pausas, sempre a ver doentes, no caso de Maria os 1900 da sua lista mais três horas por semana para os que não têm médico atribuído. Um acompanhamento de proximidade e com tempo torna-se impossível. Nos dias em que está de urgência é sem pausas das 14h à meia-noite. António Diniz não tem dúvidas que é só pela resiliência de todos que o SNS se vai mantendo, o que não dura para sempre: “se as pessoas cumprissem estritamente aquilo a que são obrigadas isto colapsava”, avisa.