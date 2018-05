António Costa transferiu provisoriamente o seu gabinete para o Terreiro do Paço na sequência de obras na residência oficial do primeiro-ministro, em Belém.

A mudança coincide com as celebrações do Festival da Canção, sendo que é também no Terreiro do Paço que se encontra o palco do Eurovision Village, um evento que começou na passada sexta-feira e termina 12 de maio, dia em que acontece a final do festival.

O momento foi assinalado com a publicação de um vídeo na conta oficial de Costa no Instagram.

A notícia da intervenção temporária na residência oficial foi avançada pelo próprio primeiro-ministro durante o discurso feito nos jardins de São Bento nas comemorações do 25 de Abril.

Segundo a Lusa, vários relatórios têm vindo a denunciar questões de segurança no Palacete. As obras estão previstas terminar a 5 de outubro, dia em que se comemora a implantação da República.