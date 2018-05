A causa do acidente que envolveu um carro autónomo da Uber já foi revelada.

Ao que tudo indica, o erro terá estado na programação e configuração do “software” do veículo em questão, que levou a que o sistema detetasse a pessoa, mas optasse por não travar.

Quem avança com a informação é o “The Information”, citado pelo Aquela Máquina, mas até ao momento ainda não houve qualquer explicação oficial por parte da empresa responsável pelo veículo independente.

A mesma publicação teve acesso a pessoas que estão relacionadas com a investigação do acidente e que confirmaram que o "software" do veículo estava mal programado para ignorar objetos da estrada.

Recorde-se que, depois do acidente mortal, a Uber suspendeu todos os seus testes com automóveis autónomos nos Estados Unidos e acabou mesmo por perder a autorização que tinha, para efetuar testes públicos nas estradas do Arizona.