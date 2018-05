Fábio Coentrão também pode ser alvo de um processo sumaríssimo por parte da Comissão de Instrução de Inquéritos da Liga, avança a Rádio Renascença.

A pedido do Benfica, o lateral do Sporting pode vir a ser castigado pela Liga.

Em causa está um lance com o benfiquista Samaris ao minuto 65 do dérbi.

Recorde-se que Rúben Dias, central do Benfica, foi castigado com dois jogos por causa de um lance no jogo com o Sporting.