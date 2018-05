O ex-secretário de Estado da Indústria, ex-diretor do Hospital de Santa Maria, ex-gestor do PRIME (Programa de Incentivos à Modernização da Economia) e atual consultor de empresas sucederá a Pedro Reis como presidente do instituto, tendo Reis saído ainda antes das eleições internas que Rui Rio venceu contra Pedro Santana Lopes.

Alves Monteiro, sócio da multinacional de consultadoria Boyden - de onde também veio Rui Rio -, é pessoalmente próximo do atual presidente do PSD e o convite foi-lhe feito precisamente por este, tendo já sido aceite.

Alves Monteiro, de 73 anos, é assim mais uma nova aquisição veterana nas equipas de Rui Rio, tendo o Conselho Estratégico Nacional (o nome dado ao governo-sombra, expressão que o líder social-democrata não parece apreciar por aí além) já uma média de idades acima dos 60. A aposta na experiência parece ser, nesse sentido, para continuar no PSD rioista.

Ao que o i apurou, “não haverá limpeza” no instituto e alguns colaboradores do think tank deverão ser convidados a permanecer.

Recentemente, três nomes indicados por Pedro Santana Lopes foram aprovados pela direção de Rui Rio, fazendo jus ao acordado em congresso, para a administração desta instituição social-democrata. Irão agora trabalhar com Luís Alves Monteiro.