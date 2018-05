José Mourinho não vê Portugal como um dos favoritos à vitória no Mundial do próximo verão, na Rússia. Ainda assim, o técnico do Manchester United também não tira a seleção nacional completamente da corrida... porque há Cristiano Ronaldo. "Portugal tem uma equipa bastante interessante. Sem o Cristiano, seria impossível. Mas com ele nada é impossível", atirou o Special One, que orientou o CR7 no Real Madrid entre 2010 e 2013.

Para Mourinho, o favoritismo recai nas seleções do Brasil e da Espanha. Foi, de resto, muito elogioso em relação aos canarinhos. "Gosto muito da estrutura e da mentalidade que o Brasil possui. Existe uma mistura entre o talento natural do jogador brasileiro e uma abordagem muito séria em termos táticos. O Brasil é capaz de defender bem, conceder poucos golos e, na frente de ataque, tem jogadores de extraordinária qualidade, como Willian, Coutinho e [Gabriel] Jesus", referiu, em entrevista à ESPN brasileira.

Sobre Espanha, desde 2016 orientada por Julen Lopetegui, ex-treinador do FC Porto, mais palavras bonitas: "Existem as seleções europeias tradicionais, mas acredito que a Espanha é uma verdadeira equipa outra vez. Tem jogadores que seguem a mesma filosofia e que estão adaptados ao estilo de jogo. Penso que Espanha está em melhor posição que todas as outras seleções europeias. Vai ser muito interessante."

E, de acordo com o treinador luso, outra equipa terá de ser levada em conta... mas principalmente por uma vertente individual. "A Argentina com Messi tem de ser considerada candidata", realçou, numa perspetiva semelhante à adotada em relação a Portugal.