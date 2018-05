O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, falou aos jornalistas na apresentação de um estudo sobre as atitudes e comportamentos dos cidadãos em relação à água.

Matos Fernandes disse que a campanha de sensibilização, com início marcado para junho, irá alertar a população para as consequências do desperdício de água. “Os portugueses não estão preocupados com uma rutura” no abastecimento de água “porque confiam nos seus sistemas e não pensam que é poupando água que vão poupar dinheiro”.

Como Portugal se encontra na bacia mediterrânica e “há tendência para haver menos água”, alertou o ministro.

Um estudo da Águas de Portugal concluiu que os portugueses sabem que a água é um bem precioso e que não dura para sempre, mas que pouco fazem para a poupar.