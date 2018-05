Realizou-se na segunda-feira a edição deste ano da Met Gala, uma cerimónia de cariz solidário que acontece todos os anos no Museu Metropolitano da Arte. em Nova Iorque.



Este ano, o tema era 'Corpos celestiais: a moda e o imaginário católico'.



O look de Blake Lively foi um dos que mais surpreendeu, mas Rihanna, Katy Perrey e Amal Clooney também não ficaram atrás. Veja os vários looks na fotogaleria acima.