Alex Ferguson está internado desde sábado nos cuidados intensivos, depois de ter sofrido um derrame cerebral e ter sido submetido a uma cirurgia de urgência.

De acordo com a imprensa internacional, o antigo treinador do Manchester United, de 76 anos, já saiu do coma e já falou com a família.

Segundo o Daily Mail, a cirurgia correu bem e Ferguson está a responder positivamente à medicação que lhe tem sido administrada. A mesma publicação refere ainda que os médicos estão otimistas com os resultados, mas indicam que o ex-treinador ainda tem um longo caminho de recuperação pela frente.

Recorde-se que a notícia do internamento de urgência de Alex Ferguson agitou o mundo do futebol, com várias personalidades a desejarem as rápidas melhoras ao técnico nas redes sociais, tendo sido um deles o craque português, Cristiano Ronaldo.