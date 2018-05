Um cidadão belga foi apanhado de surpresa quando recebeu uma multa para pagar por alegadamente ter passado por um radar de controlo de velocidade a 696 quilómetros por hora.

O condutor foi apanhado na cidade de Quiévrain, junto à fronteira francesa, numa zona onde a velocidade máxima permitida é de 50 quilómetros por hora.

O estranho é que o homem seguia ao volante de um simples Opel Astra. Para viajar à velocidade de 696 quilómetros por hora, o carro teria de seguir a cerca de 193 metros por segundo. Ou seja, muito próximo do recorde do Guinness, que pertence a Don Vesco, que, em 2011, atingiu os 737 quilómetros por hora, ao volante do Vesco Turbinator.

Segundo o jornal "Telegraph", na verdade, tudo não passará de um erro informático. A carta que o condutor recebeu em casa foi gerada por um computador e ocorreu uma falha.

Quando entrou em contacto com as autoridades para exigir uma explicação, o cidadão belga recebeu a informação de que circulava a 60 quilómetros por hora e não 696. Ainda assim, excedeu o limite de velocidade e vai ter de pagar uma multa.