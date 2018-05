Há um vírus a circular no WhatsApp, que consiste numa mensagem que bloqueia a aplicação e que leva a que deixe de responder.

À partida, a mensagem parece simples e não indica perigo. Contudo, tem caracteres e símbolos escondidos e, caso prima a referida mensagem, é processado um elevado volume de informação que o sistema acaba por não conseguir tratar. Isso resulta no bloqueio do WhatsApp, que deixa de responder aos pedidos do utilizador.

A solução é simples e requer apenas que a aplicação seja fechada e aberta novamente.

O WhatsApp ainda não emitiu nenhuma reacção sobre o vírus que parece estar a espalhar-se. Não tem consequências graves e o impacto é reduzido, mas não deixa de ser incómodo para todos os que cometem o erro de carregar na mensagem em questão.