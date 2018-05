Durante três anos e meio andaram a assobiar para o lado

É um pouco bizarro que, de repente, tanta gente tenha começado a discutir o caso Sócrates como se só agora se levantasse o véu sobre as tropelias que o antigo primeiro-ministro cometeu. Há mais de três anos que alguns meios de comunicação vêm demonstrando por A + B que estamos perante um dos casos mais graves da nossa democracia, mas houve quem tivesse preferido sempre assobiar para o lado.

Uns falavam de uma “campanha negra” contra o ex-primeiro-ministro. Outros tentavam desacreditar os órgãos onde essas notícias surgiam – ou a justiça, o que é ainda mais grave. E uns quantos respondiam candidamente: “Qual é o problema de uma pessoa viver com dinheiro emprestado?” Mas até o desconhecimento voluntário tem os seus limites. Quando as coisas começaram a ficar feias – devido, sobretudo, às esclarecedoras reportagens da SIC, mas também à revelação das suspeitas que recaem sobre Manuel Pinho – e ameaçaram contaminar todo o partido que está no poder, tornou-se impossível continuar a fazer de conta. E então apareceram as declarações de altos (e menos altos) responsáveis do PS – Carlos César, João Galamba e outros – a condenar inequivocamente Sócrates, numa encenação que faz lembrar uma versão contemporânea dos julgamentos-espetáculo do estalinismo.

Alguns dos mesmos que durante três anos andaram a assobiar para o lado, se não mesmo a fazer os possíveis para encobrir a situação, agora dão-se ares de indignados. Nunca saberemos se antes agiam por cumplicidade, por conveniência, por calculismo, por desonestidade intelectual ou por simples ignorância. Mas uma coisa parece certa: eles não só continuavam a fazer de conta que não viam aquilo já se metia pelos olhos dentro, como, de forma mais ou menos velada, tentaram convencer a opinião pública de que tudo não passava de uma invenção pegada, ou até de uma conspiração entre a comunicação social e a justiça para atacar Sócrates.

Não se limitaram a ser como o cego que não quer ver: foram mais longe, e atiraram-nos areia para os olhos. Para usar uma expressão recente de Carlos César, deviam sentir-se “envergonhados”, sim, mas sobretudo pelo triste papel a que se prestaram.