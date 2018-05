Ao final da tarde desta segunda-feira, uma mala foi abandonada no parque de estacionamento do Centro Comercial do Campo Pequeno, em Lisboa, e obrigou à evacuação do espaço, informou fonte da PSP à Lusa, afirmando que o protocolo de segurança já está a ser posto em prática.

"Uma mala foi abandonada nos pisos inferiores, no estacionamento, e estão a ser seguidas todas as medidas do protocolo de segurança. Nesta altura, o centro comercial está a ser evacuado, uma vez que esta é uma das medidas previstas no protocolo", declarou fonte da PSP.

De acordo com a mesma fonte, apenas depois de serem seguidas todas as etapas do protocolo de segurança será possível avaliar a situação, para saber se esta representa - ou não - perigo.

Esta força de autoridade indicou ainda à Lusa que o alerta foi dado pelas 19h desta segunda-feira.

No local estão reunidas as equipas da Unidade Especial de Polícia da PSP, da Inativação de Explosivos, do Grupo Cinotécnico e vários elementos do Comando Metropolitano de Lisboa.