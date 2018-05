Trânsito cortado entre as 09h de terça-feira e as 02h de quarta-feira

Rua da Restauração, no troço compreendido entre a Rua do Dr. Alberto Aires Gouveia e o Campo dos Mártires da Pátria;

Rua do Professor Vicente José de Carvalho, no troço compreendido entre o Campo Mártires da Pátria e a Rua do Carmo;

Campo dos Mártires da Pátria;

Rua do Dr. Ferreira da Silva.

Trânsito cortado entre as 14 horas de terça-feira e as 02h de quarta-feira

Rua de S. Filipe de Nery;

Rua das Carmelitas;

Rua dos Clérigos;

Praça da Liberdade;

Avenida dos Aliados;

Praça do General Humberto Delgado.

Além do trânsito cortado, nestas ruas também vai ser proibido estacionar na terça-feira

Campo dos Mártires da Pátria;

Arruamento poente da Rua do Dr. Ferreira da Silva;

Arruamento sul da Rua de S. Filipe de Nery;

Arruamento norte da Rua dos Clérigos.