Uma colisão entre um camião e um carro ligeiro fez ao final da tarde desta segunda-feira duas vítimas mortais, no IC2, em Pombal.

O acidente ocorreu pelas 19h15 em Matos da Ranha, no IC2, entre Leiria e Pombal, e pensa-se que as duas vítimas mortais seriam um casal, que seguia no automóvel ligeiro.

O motorista do camião acabou por não ser transportado para o hospital, tendo apenas sido assistido no local. Na zona do acidente encontram-se 18 operacionais, apoiados por oito viaturas, indica o site da Proteção Civil.