O Banco de Portugal (BdP) recebeu mais de 15 mil reclamações de clientes bancários contra instituições de crédito em 2017, mais 8,1% do que no ano anterior, segundo o Relatório de Supervisão Comportamental.

As contas de depósito (5.070 reclamações), seguindo-se o crédito aos consumidores (3.440), crédito hipotecário (1.921), cartões de pagamento (1.455), transferências a crédito (705), cheques (554), operações com numerário (445), crédito às empresas (410), máquinas ATM (247) e débitos diretos (231) são os principais alvos de queixas.

O Banco CTT lidera a lista das instituições com mais reclamações no que respeita às contas de depósito, seguindo-se entidades como o Banco do Brasil e o Deutsche Bank. O Banco CTT também liderou as reclamações no crédito aos consumidores, seguindo-se o FCE Bank e o Deutsche Bank.

Já no crédito hipotecário, a instituição mais reclamada foi o banco BIC, além do Banco Popular e do Santander Totta.

Ao todo, verificou-se uma média de 1.274 reclamações por mês um prazo de encerramento médio das situações de 39 dias.