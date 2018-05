“Defender os interesses do BCP”. É desta forma que o presidente da instituição financeira justificou o “perdão” à Sporting SAD que conseguiu reduzir a sua dívida de 135 milhões para 40,5 milhões através dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) ao BCP e Novo Banco. Com este corte de 94,5 milhões de euros, o Sporting irá reembolsar apenas 17,5 milhões de euros para conseguir a manutenção da maioria do capital na SAD, ficando obrigado a comprar os restantes 23 milhões mais tarde.

O nosso critério é muito claro: a defesa dos interesses do BCP”, afirmou Nuno Amado, na conferência de imprensa de apresentação de resultados do banco no primeiro trimestre, onde a instituição financeira registou lucros de 85,6 milhões de euros, um aumento de quase 71% face a igual período do ano passado.

O presidente executivo da instituição financeira admitiu, no entanto, que “possa haver outros interesses em jogo”, mas que, no caso do banco, há apenas a defesa dos seus próprios interesses. “Sabemos que somos seguidos pelo mercado e pelos supervisores em determinados aspetos”, acrescentando que tudo é feito para que não haja destruição de capital do banco.

Nuno Amado deixou também uma garantia: “Não temos interesse em ter ações de entidades que sejam nossas clientes, não é a nossa função”, afirmou durante a apresentação de resultados.