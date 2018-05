O CaixaBank pretende retirar o BPI da bolsa nacional e o mercado respondeu. As ações da instituição financeira fecharam a sessão desta segunda-feira a valer 1,45 euros depois de terem valorizado quase 23%, ou seja, o mesmo que o banco espanhol oferece por cada título.

A decisão de sair do mercado bolsita ainda tem de ser aprovada em assembleia-geral e pelos reguladores, mas essa intenção foi anunciada pelo banco, no domingo, em comunicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), depois de ter adquirido mais 8% da participação da Allianz por quase 178 milhões de euros. Ficou assim com 92,935% do capital do banco liderado por Pablo Forero.

“É intenção do CaixaBank requerer, nas próximas semanas, ao presidente da mesa da assembleia-geral do Banco BPI uma reunião para aprovar a perda de qualidade de sociedade aberta do Banco BPI”, anunciou o acionista maioritário.

Para conseguir esse objetivo, o CaixaBank planeia oferecer 1,45 euros por cada ação, o mesmo valor que as ações já atingiram na sessão desta segunda-feira. E se conseguir concretizar, o CaixaBank ficará com a totalidade de capital da instituição financeira. Os 1,45 euros correspondem à mesma contrapartida oferecida à Allianz. No entanto, este valor já implica um prémio de 27,9% face à oferta pública de aquisição (OPA) lançada no ano passado.

Para Eduardo Silva, da corretora XTB Portugal, a retirada de bolsa do BPI “significa [que os espanhóis do CaixaBank] procuram maior flexibilidade e sair da ribalta para fazer crescer a empresa”. “Com fontes privadas de financiamento é menos atrativo e flexível estar cotado”, acrescentando ainda que “o custo de financiamento ao aumentar a dívida tem um custo na cotação e torna o financiamento menos atrativo”.

O analista admite que, esta decisão do CaixaBank “não é uma surpresa”, desde logo porque, “considerando a percentagem de controlo e o nível de ações simbólico que restava em ‘free float’ [dispersão no mercado], a saída de bolsa era sempre uma opção”. “Poderiam ter optado por ceder controlo, mas esta estratégia parece lógica nesta fase”, sustenta.

Em fevereiro do ano passado, o BPI deixou o PSI20, uma vez que a liquidez era reduzida, mas continuou a negociar no mercado bolsista. Isto aconteceu depois da Oferta Pública de Aquisição (OPA), que permitiu ao CaixaBank ficar a deter 84,52% do capital do banco português.