Florentin Pogba, irmão mais velho do médio do Manchester United, Paul, foi protagonista neste fim de semana na Turquia... mas não pelos melhores motivos. O defesa, internacional pela Guiné Conacri, saiu de campo no encontro entre o Gençlerbirligi, que representa desde janeiro, e o Antalyaspor com o jogo... ainda a decorrer.

Queixando-se de uma lesão, Florentin Pogba tirou a camisola ainda dentro do campo e abandonou o relvado, deixando a equipa - que perdia por 1-0 - reduzida a dez e numa altura em que já havia esgotado as três substituições. A atitude do jogador causou a revolta dos próprios colegas, que se lhe dirigiram a pedir explicações, com o próprio Pogba a assumir uma atitude bélica ao ser confronto com o desagrado dos companheiros.

Só a intervenção dos técnicos do Gençlerbirligi e das próprias forças de segurança acabou por evitar males maiores.

