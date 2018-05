O banqueiro luso-angolano Carlos Silva, uma das testemunhas chave na Operação Fizz, entrou em Portugal por via terrestre, vindo de Espanha.

Carlos Silva aceitou vir a Lisboa depor depois de o tribunal ter tentado por diversas vezes notificá-lo e de ter decidido participar do Banco Privado do Atlântico por desrespeito e falta de colaboração com a Justiça. Inicialmente a hipótese avançada era que a audição fosse feita por videoconferência, tendo depois sido acordado que viria pessoalmente ao Campus da Justiça.

O banqueiro é considerado uma testemunha chave no julgamento da Operação Fizz ´- o procurador Orlando Figueira disse que tinha sido Carlos Silva a contratá-lo para o setor privado (através da sociedade Primagest), num acordo de cavalheiros em que prometia não referir o nome dos próprios advogados e do banqueiro luso-angolano.

Hoje, o presidente do Banco Privado Atlântico e vice-presidente do Millennium BCP desmentiu o antigo procurador, garantindo nunca o ter contratado para trabalhar consigo nem sequer ter tido qualquer conversa sobre trabalho.

“Conheci o dr. Orlano Figueira em maio de 2011 no DCIAP quando fui prestar declarações como testemunha. Tudo começou quando recebi uma chamada do dr. Paulo Blanco dizendo que o dr. Rosário Teixeira me queria ouvir como testemunha num processo e findo esse momento ficou uma conversa de cortesia e apareceu depois o dr. Orlando Figueira, que me foi apresentado aí”, afirmou.

Corruptores e corrompidos

Segundo a acusação, de um lado está um procurador, Orlando Figueira, alegadamente corrompido, e do outro um ex-vice-presidente da República de Angola, Manuel Vicente, que supostamente o corrompeu com vista a obter o arquivamento de dois inquéritos em que era visado.

Como contrapartida, defendem os investigadores, Vicente arranjou um trabalho no privado a Figueira, tendo este deixado por esse motivo o DCIAP – as contrapartidas terão sido superiores a 760 mil euros.

Mas o caso tem assistido a revelações bombásticas. Em vésperas do início do julgamento, Orlando Figueira e Paulo Blanco, advogado que representou o estado angolano em vários processos e arguido na Operação Fizz, trouxeram para o centro da alegada teia outros personagens influentes, como é o caso do banqueiro angolano Carlos Silva e do advogado português Daniel Proença de Carvalho.

Defendem os arguidos que Manuel Vicente nada teve a ver com este caso e que foi Carlos Silva que contratou, através da Primagest, o antigo procurador depois de várias reuniões tanto em Luanda como em Lisboa. Sobre a intervenção de Proença de Carvalho, advogado do banqueiro, dizem que esta aconteceu em fases posteriores: primeiro, para por fim ao contrato com a Primagest e depois para fazer um "acordo de cavalheiros" com Orlando Figueira no sentido de este nunca falar do seu nome nem do de Carlos Silva nos interrogatórios judiciais.