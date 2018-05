Esta coisa da normalidade

Se arranhar apenas na superfície, “As Boas Maneiras” é apenas um filme de lobisomens (cumprindo os requisitos). No entanto, para lá da epiderme, está um filme que admite uma normalidade vanguardista

Existem filmes assim. Dispostos em camadas, onde aparentemente à superfície está a sua única leitura, imediata e bem feita. Só que à medida que pensamos mais, que lhe damos outra oportunidade, revela-nos outras coisas, outras narrativas possíveis além da imediata. De repente, percebemos que é nesse entrelinhado dos vários níveis de leitura que está o seu esplendor. E mesmo que esse esplendor seja o pequeno alumiar de uma lanterna, pode ser a luz mais bela para quem caminhou demasiado na escuridão.

“As Boas Maneiras”, de Marco Dutra e Juliana Rojas, que passou no Festival IndieLisboa antes de estrear comercialmente na semana passada, é um desses exemplos. É um filme sobre lobisomens, com as características e as referências do género. Mistura canções e isso dá-lhe um toque de musical. Cruza isso com uma fotografia entre o futurista (uma São Paulo de ricos e pobres dividida pelo rio Pinheiros) e o intimista (paleta alargada de cores num filme de interiores e noites) do português Rui Poças e do francês Antoine Heberlé.

Cumprindo os requisitos do cinema de lobisomens, o filme de Dutra e Rojas joga bem dentro das regras, nesse velho mito do selvagem reprimido por um espartilho de boas maneiras sociais que o vão condicionando e impedindo que liberte a sua verdadeira natureza.

É a partir daqui, ao escavar mais na derme do filme (ele vai-se metendo em nós e deixa-se aí estar em fermentação como um bom vinho) que este ganha novas dimensões e percebemos como há tantas outras coisas para lá do simples filme de lobisomens. O que para o espetador menos interessado no género é uma mais valia - ou a mais valia.

O revolucionário de “As Boas Maneiras” está na capacidade de normalização de comportamentos sociais que são explorados por outras obras como fatores disruptivos, numa procura de dramatização das relações sociais que Dutra e Rojas usam mais revolucionariamente tratando-as com a maior das normalidades.

Se o filme começa por ser a estabelecida relação entre uma herdeira rica grávida branca (Marjorie Estiano) que contrata uma negra (a atriz portuguesa Isabel Zuaa) para tratar de si durante a gravidez, na típica relação patroa/empregada estratificada na sociedade de São Paulo, devagarinho vai fazendo desaparecer essas convenções. Ajuda que a herdeira rica tenha sido ostracizada pela família por uma gravidez indesejada antes de um casamento que acabou por cair por terra.

A relação estabelecida entre as duas evolui rapidamente de patroa/empregada primeiro para a amizade, depois para a confidência e a cumplicidade, até se tornarem amantes. Enquanto a transformação do corpo da primeira vai além da gravidez, alterando-se com a lua cheia em ataques de sonambulismo que, podemos dizê-lo, são desgarradores para os gatos.

Em nenhum momento o filme se desvia da sua história para se interrogar a propósito das veredas vanguardistas por onde caminha; tal como não se perde em moralismos relacionados com o sexo ocasional que leva a gravidez indesejadas, nem cede a introspeções a propósito da monoparentalidade.

Quando um filme ambientado numa sociedade tão estratificada e racista como é a sociedade brasileira nem pestaneja ao colocar uma mulher negra, solteira, a criar uma criança branca como seu filho numa favela de São Paulo e não tem nem uma pessoa a franzir o sobrolho, quanto mais a chamar a polícia, isso é realmente revolucionário. E o segundo plano da história torna-se no mais importante de um filme de género que sabe encaixar dentro das regras sem ficar preso, sem deixar de ser expressão do desejo social de uma alteridade normal.

Essa cena na escola, em que o amigo gordo, mestiço, cabelo oxigenado, filho de um taxista, recebe o teste com uma excelente nota e se apressa a consolar o seu grande amigo branco, magricela, que acabou de ter um resultado fraquinho é um manguito antológico aos estereótipos que vão muito para além da cultura brasileira.

O filme de Dutra/Rojas, uma dupla habituada a trabalhar junta, mas também em separado, ou em conjunto com o outro parceiro da produtora Filmes do Caixote, Caetano Gotardo (que aqui assina a montagem), constrói um conto realista fantástico assente em lendas brasileiras, como essa de quem se amanceba com um padre tem filho lobisomem.

Ao mesmo tempo cria a sua própria lenda e deixa no ar a ideia de que se não nos libertarmos das boas maneiras, se não deixarmos de nos ajustar a regras injustas e estereótipos infames, aquilo que continuamos a deixar que passe por normalidade irá um dia sufocar-nos com as sua mãos educadas.