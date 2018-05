35 horas fatais para empresas privadas

A ideia do BE e do PCP até é nobre: dar mais tempo e qualidade de vida aos trabalhadores do setor privado, reduzindo o horário de trabalho semanal para 35 horas. O problema é que os dois partidos não devem conhecer a situação de milhares de empresas de pequena e média dimensão que com esses horários se tornariam muito menos competitivas.

Sejamos claros: seis horas de trabalho diário com uma para almoço, além dos outros minutos para questões básicas, fará com que muitas empresas não consigam resistir.

Além disso, o Estado não tem que se meter em tudo e o setor privado deve obedecer às regras da procura e da oferta - com regras é certo -, mas se alguém quer trabalhar mais horas deve poder fazê-lo, até para ganhar mais uns cobres. É claro que o BE e o PCP apostam num Estado “paizinho” que manda em tudo, mas as sociedades democráticas devem ter os seus próprios meios para funcionar e devem prescindir dessa muleta.

Acredito que daqui a uns anos possamos chegar lá, até a menos horas, quando os robôs ocuparem cada vez mais o lugar das pessoas. Nessa altura, essas máquinas terão de começar a descontar para pagar às pessoas que ficarão em casa sem trabalho. Mas, no fundo, também nessa altura não será preciso a diminuição da carga horária, pois os empregos serão muito escassos. Tudo aponta nesse sentido, e é nesse tempo que o Estado terá de pagar às populações que não têm trabalho. Mas ainda estamos longe dessa realidade, pelo menos em Portugal, e os Estados terão de encontrar uma forma de ter as populações ativas. Afinal, a realização pessoal passa também pela realização profissional. Não quero dizer com isto que quem não trabalha não é feliz, mas que a profissão ajuda a mente a estar mais feliz, parece-me óbvio.

P. S. O i faz hoje nove anos. A todos aqueles que contribuíram para as 2690 edições, o nosso obrigado. E, já agora, uma palavra especial para os que, na atualidade, fazem o jornal com profissionalismo, paixão e dedicação.