O ministro do Interior do Paquistão, Ahsan Igbal, encontra-se fora de perigo depois de ontem ter sido alvo de uma tentativa de assassinato. O governante participava de um comício de campanha no distrito de Narowal, na província de Punjab, quando foi atingido a tiro no braço. O homem de 22 anos que atirou contra Ahsan Igbal foi imediatamente detido, mas ainda não se sabe o que motivou o ataque.

Ahsan Iqbal, um dos membros mais importantes do partido líder da Liga Muçulmana do Paquistão - Nawaz (PML-N) e aliado do primeiro-ministro deposto Nawaz Sharif, é uma das figuras mais importantes do governo e do PML-N.