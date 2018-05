A uma jornada do fim da II Liga de futebol, já são conhecidas as duas equipas que irão subir ao principal escalão na próxima temporada. E são ambas insulares: o Nacional, da Madeira, e o Santa Clara, dos Açores.

Os madeirenses, orientados pelo antigo internacional português Costinha, festejaram no sábado, no aeroporto do Porto, ao saber da derrota caseira da Académica diante do Cova da Piedade (1-2). Este domingo, confirmaram ainda o título de campeões da II Liga ao vencer em Arouca por 1-0 - um resultado que, de imediato, tirava quaisquer esperanças de subida aos arouquenses. Será o regresso do Nacional à I Liga um ano depois de ter descido - curiosamente, na época passada, foi igualmente no aeroporto que os nacionalistas receberam a notícia da queda, devido a uma vitória do Moreirense sobre o Braga, também na penúltima jornada da Liga.

Já os açorianos estão de volta à I Liga após 16 anos de ausência: desde que desceram em 2002/03, nunca mais haviam conseguido nova subida. As celebrações irromperam assim que soou o apito final da receção ao Real Massamá, onde o Santa Clara venceu de forma concludente: 3-0. O conjunto micaelense tem, à entrada para a última jornada, mais três pontos que a Académica e vantagem no confronto direto, pois venceu ambos os encontros com os estudantes (3-1 em casa e 1-0 fora).

Na parte final da tabela, destaque para os triunfos de União da Madeira e Covilhã, numa luta hercúlea pela fuga à despromoção. A equipa madeirense superou o Varzim (2-1) e os serranos foram a Barcelos vencer, por 1-0, o Gil Vicente, uma das três equipas já despromovidas, juntamente com o Sporting B e o Real Massamá. Há sete equipas ainda a lutar pela permanência: Varzim, Famalicão, Oliveirense, Benfica B (que recebe a sua congénere do FC Porto na última jornada), Covilhã, Braga B e União da Madeira.