Tony Chapron, o árbitro francês que se tornou mundialmente conhecido no início do ano quando tentou agredir - e depois expulsou - o central brasileiro do Nantes, Diego Carlos, foi eleito o melhor árbitro do ano em França. A distinção, refira-se, foi-lhe entregue pelos próprios colegas; isto, apesar de Chapron estar suspenso desde o dia 14 de janeiro.

O juiz de 46 anos, recorde-se, tentou atingir com um pontapé Diego Carlos, antigo jogador do Estoril, depois de ser derrubado pelo jogador brasileiro. O choque foi completamente involuntário, mas Chapron, de costas, não percebeu e julgou ter sido atirado ao chão de forma deliberada pelo atleta, que expulsou de imediato. Mais tarde, depois de ver as imagens, o árbitro pediu desculpa a Diego Carlos e reconheceu ter-se equivocado. Ainda assim, acabou por ser suspenso por três meses, naquela que era já a sua última temporada como profissional.

A decisão, garante o jornal francês "L'Équipe", causou polémica no seio da liga francesa. A direção técnica de arbitragem terá mesmo tentado fazer os árbitros mudarem de opinião e distinguir outro colega, mas sem sucesso: Chapron vai mesmo receber o prémio no próximo dia 13.

Reveja aqui o lance que se tornou viral: