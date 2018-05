Tomam menos banho desde que são mães

Muitas mães confessam que desde que são mães tomam banho menos vezes, por falta de tempo ou porque não sabem onde pôr o bebé enquanto tratam de si. Em mais de 19 mil mulheres que responderam ao teste anónimo, 78% afirma que reduziu o número de banhos, ao contrário de 22% que não o fez.

Preferem uma noite de sono a sexo

Quando questionadas sobre qual seria a sua escolha perante uma noite de sono ou de sexo, a maioria das leitoras do Baby Center escolhe dormir. São 72% das mais de 7500 mães a preferir descansar do que fazer amor com os parceiros.

Saltam banhos do bebé

A maioria das mães já deixou de dar banho ao bebé. As razões são as mais diversas e muitas vezes não há maior do que a preguiça. Ainda assim, mais de metade das inquiridas (51%) garante que nunca deixou de dar o banho diário ao bebé. As restantes confessam que já o fizeram algumas vezes, umas com mais frequência que outras.

Sentem-se aliviadas quando saem para trabalhar

Cansadas de trocar fraldas, convencer o bebé a dormir e desejosas de estar sentadas uns instantes, muitas mães confessam já ter sentido alívio na hora de ir para o emprego. Em mais de 7800 respostas, 56% diz ter passado por essa sensação.

Fazem desaparecer brinquedos irritantes

O bebé adora aquele piano cheio de cores e sons que ofereceram quando nasceu mas a mãe já não aguenta ouvir a mesma musiquinha e cãozinho a ladrar. E há um dia que o piano vai parar ao fundo do armário. Não é a esmagadora maioria, mas quase metade (47%) das progenitoras que confessa ter feito desaparecer brinquedos barulhentos.

Fingem que não viram o bebé a fazer xixi na banheira

Está tudo a postos para o banho do bebé, o jantar espera na cozinha, o irmão mais velho reclama. E o mais pequeno decide escolher o momento em que entra na água para fazer xixi. O que faria? Trocar a água e dar novo banho ou ignorar? Saiba que a maioria das mães (76% de quase 27 mil mulheres) finge que nada se passou e continua a dar banho.

Já mentiram ao pediatra

Quase cinco mil mães responderam à pergunta “alguma vez mentiu para o médico do seu filho?”. Mais de metade confessa já ter mentido pelo menos uma vez ao médico de família ou pediatra que acompanha o filho.

Por vezes acham que não foram feitas para ser mães

Em mais de 6800 progenitoras, 42% respondem que por vezes sentem que a sua vocação não passa por ser mãe.

Já usaram a sua camisola para limpar o nariz dos filhos

O bebé espirra e fica com ranho até à testa. É urgente resolver a situação antes que a minúscula mão esfregue tudo. A mãe não tem absolutamente nada à mão e num ápice usa a própria camisola para resolver o assunto e depois logo se vê. O bebé em primeiro lugar. Por esta situação já passaram muitas mães, a esmagadora maioria, segundo o teste do Baby Center, no qual 62% de quase cinco mil mães dizem já o ter feito.