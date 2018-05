Miguel Oliveira terminou o Grande Prémio de Espanha no segundo lugar, um dia depois de ter sido confirmado oficialmente no elenco da MotoGP para a temporada do próximo ano.

Na qualificação, o português foi o 14º classificado, o que o obrigou a partir da quinta fila do circuito à quinta volta, já estava na segunda posição.

Miguel Oliveira terminou com uma desvantagem de 2,851 segundos para o italiano Lorenzo Baldassarri, que venceu a quarta etapa do Mundial de Moto2.

O piloto português conquistou assim o terceiro pódio consecutivo – terminou os dois últimos Grande Prémios em terceiro lugar, na Argentina e nos EUA.

Miguel Oliveira é também o único piloto que durante este ano ainda não esteve abaixo do quinto lugar – isso permite-lhe passar para o terceiro lugar do Mundial.