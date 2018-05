O menino de 18 meses que caiu do segundo andar de um prédio em Lagos, no Algarve, não resistiu aos ferimentos.

Fonte do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve confirmou a informação à agência Lusa.

Recorde-se que o bebé deu entrada no Hospital de Faro, no sábado, em estado grave. A criatinha tinha nacionalidade portuguesa e os pais são cidadãos britânicos a residir em Portugal.

As autoridades ainda estão a tentar apurar o que provocou a queda do bebé, no sábado de manhã. No local estiveram a PSP, os Bombeiros Voluntários de Lagos, uma ambulância de suporte imediato de vida e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação.