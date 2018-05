Os cães envelhecem a um ritmo diferente dos seres humanos. Até aqui, não há novidade. Mas a regra dos sete anos de cão por cada ano humanos não está correcta. Sabe calcular qual a idade exacta do seu companheiro que quatro patas?

Nunca reparou que logo após o primeiro ano de idade os cães começou a ganhar um instinto sexual? Isto acontece porque nos dois primeiros anos, os cães evoluem mais rapidamente do que os humanos. No final da vida, o envelheicmento dá-se mais devagar do que nos homens.

Mas, mesmo assim, esta informação não está totalmente correcta: as raças mais pequenas ‘crescem’ mais rapidamente do que as maiores, mas também vivem mais tempo que os seus amigos mais robustos. Por isso, para calcular a idade do seu cão, é preciso ter em conta o tamanho do seu animal e colocá-lo em determinadas categorias: pequeno (nove quilos ou menos), médio (entre 9,5 e 22,7 quilos), grande (entre 23 e 41 quilos) e gigante (mais de 41 quilos).

A plataforma online Priceonomics fez uma tabela com a proporção entre o tamanho do corpo e o envelhecimento do aninal.