Antes de morrer, a 16 de agosto de 2016, Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro, homem que liderou o Santos entre 2009 e 2014, deixou uma carta polémica, na qual levanta suspeitas em relação à transferência de Neymar para o Barcelona.

Na carta, data de 15 de março de 2016, o antigo presidente do clube brasileiro revela que, em 2011, quando o Barcelona e o Santos se defrontaram na final do Mundial de Clubes, Neymar já tinha acertado tudo para ir para Espanha, apesar de a transferência só ter sido formalizada mais de um ano depois.

“O Santos e eu pessoalmente jamais recebemos qualquer informação ou qualquer documento sobre o facto de que, antes da final no Japão, o senhor Neymar, pai do atleta já se havia comprometido com o Barcelona e recebido pagamentos”, lê-se na carta, divulgada pelo jornal Folha de São Paulo.

“O Santos disputou aquela final com um jogador que havia recebido dinheiro do adversário. Isso influenciou o desempenho de Neymar Junior daí para a frente no Santos”, acrescenta.

No documento, Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro diz que Neymar “não era o mesmo jogador brincalhão, que ia para cima dos adversários. Ele parecia estar a contar os minutos para sair”.