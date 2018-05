A mulher, residente em São Gonçalo, município do Rio de Janeiro, pendurou uma faixa na janela de sua casa, onde ironiza os comentários que ouve sobre a forma como educa os seus filhos.

Patrícia Monken é mãe de uma jovem de 18 anos e de uma criança de dois anos, e nos últimos tempos têm sido várias as vezes que os vizinhos se intrometem na forma como esta educa os seus filhos, especialmente o mais novo.

"As pessoas metem-se demais. Cansei-me de dizer que o meu filho tem o cabelo grande porque quem manda na minha casa sou eu. As pessoas dizem que é feio, que tem de cortar. Houve até gente que disse que o meu filho ia ser homossexual por causa disso", contou a mulher ao jornal Extra, da "Globo".

"Desde que (o meu filho) nasceu, (o cabelo) já tem destino certo. Lá para o final do ano, já vai estar pronto para doação. Vou cortar para doar a crianças que têm cancro", explicou ainda.

Para meter fim a tantos comentários, Patrícia imprimiu em ponto grande o mesmo que já tinha escrito em panfletos, há uns tempos atrás, sublinhando que espera que o “recado seja entendido”.

Leia a mensagem:

"Prezados vizinhos,

Às vezes parece que estou a matar o meu filho, quando na verdade só estou a colocar soro no nariz, cortar as unhas ou limpar os ouvidos do meu bebé. É favor não ligar para o Conselho Tutelar. Quando Deus disse 'Orai e vigiai', referia-se à própria vida e não às dos outros. Se quer meter-se na minha vida, faça as coisas direito. Comece por lavar as minhas cuecas, pagar as minhas contas e resolver os meus problemas por mim.

Oferta especial: A cada cinco pacotes de fraldas 'G' ou 'XG', ganhe o direito de dar um palpite na criação do meu filho. OBS: Se o pacote for jumbo, são dois palpites.

Ass: Patricia Monken".