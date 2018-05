Depois do dérbi em Alvalade, que acabou empatado a zero, Rui Vitória criticou a arbitragem de Carlos Xistra: “Fico desagrado com este tipo de arbitragens”.

“Nos dois dérbis com o Sporting, nós fomos os melhores. Perdemos quatro momentos com erros de arbitragem”, referiu.

“Apetece-me baixar o nível, mas represento um grande clube”, acabou por dizer Rui Vitória.

Em relação ao jogo, o técnico benfiquista disse que o Benfica foi muito melhor que o Sporting e “quem disser o contrário, é porque viu mal o jogo”.

Rui Vitória não quis comentar o campeonato ganho pelo FC Porto.