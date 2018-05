Paulino Ascensão do Bloco de Esquerda foi um dos nomes apontados na polémica sobre a eventual duplicação de subsídios.

Nesta altura, o deputado foi então o primeiro a pedir desculpa e anunciou mesmo que iria devolver a totalidade do valor do subsídio de mobilidade.

Paulino Ascenção emitiu então uma nota de impressa, dando conta da devolução de cinco mil euros. O dinheiro foi entregue à Associação Grupo Cultural ‘Flores de Maio’. O comunicado tinha então o recibo do donativo e rasgados elogios ao trabalho desenvolvido pela associação em questão. “Lamentavelmente, são privilegiados os clubes desportivos e as associações com ligações aos dirigentes políticos”, era referido no documento. No entanto, de acordo com o Público, o que não ficou claro foi que a ‘Flores de Maio’ também tem ligações a dirigentes políticos.

Paulino Ascenção é vogal da mesa da assembleia-geral daquela associação desde 2007. No entanto, na nota que foi enviada às redações não fazia referência a este detalhe.

Polémica com apoios às viagens põe mobilidade para Madeira e Açores na agenda

Carlos César, líder parlamentar do PS, também foi um dos nomes apontados nesta polémica. Há também outros deputados do PS e do PSD envolvidos em toda esta controvérsia

No entanto, a verdade é que, segundo a lei, os deputados eleitos tanto pelos Açores como pela Madeira têm direito a fazer uma viagem por semana que pode chegar aos 500 euros. Então, são sempre depositados na conta destes deputados 2000 euros. Não é necessário fazer prova de que as viagens foram feitas.

A somar a isto, existe o subsídio social de mobilidade. Falemos de um caso prático. O que acontece se um deputado fizer uma viagem para a Madeira, este fim de semana, pela TAP, a 482 euros? Além de existirem os 500 euros que são atribuídos automaticamente, o deputado que fizer esta viagem consegue ainda pedir o reembolso de 314 euros porque é a diferença entre o teto máximo de 400 euros e os 86 euros estipulados para os residentes.

Ainda assim, no entender de Carlos César, por exemplo, não há duplicação de ajudas. Uma posição que é defendida também por Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, que garante que não se levantam questões éticas, nem questões legais. “Os deputados eleitos e residentes nas Regiões Autónomas não infringiram nenhuma lei, nem nenhum princípio ético, nem nesta nem em qualquer outra legislatura”, apressou-se a esclarecer Ferro Rodrigues.

Apesar de alguns acenarem com o facto de não haver ilegalidades, a verdade é que o subsídio social de mobilidade voltou a ser assunto e há quem tenha esperança de que seja chegado o momento de “resolver várias questões porque falamos de um procedimento que devia ser muito mais prático”. No entender de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, existem questões que estão há dois anos à espera de resposta e é chegado o momento de terem prioridade nas agendas. “Quando foi aprovado o diploma, havia seis meses para que fosse retificado o que era imperfeito. No entanto, é um não ata, nem desata”. Chegar a um modelo mais simples, prático e justo é a conquista que muitos pedem. Com os holofotes virados para as viagens dos deputados e o tema dos subsídios a gerar polémica, parece ter surgido a oportunidade de relembrar que o modelo não só pesa nas contas do Estado como é alvo das mais variadas queixas dos passageiros que chegam a falar de uma “vergonha nacional”.

Há alguns dias, João Paulo Marques, deputado do PSD na Madeira, levantava a questão da intenção do governo de querer criar um plafond máximo de 15 milhões de euros para a mobilidade aérea dos madeirenses: “Sujeitar a continuidade territorial a um plafond é feri-la de morte. É dizer, com todas as palavras, que os madeirenses são, para todos os efeitos, portugueses a prazo”.

A verdade é que, tanto nos Açores como na Madeira, a ideia de mudar a forma como é assegurada a mobilidade é tida como um retrocesso e não será bem recebida. “É inaceitável que o governo da República queira cortar nas verbas da mobilidade para as regiões autónomas e inconcebível que o governo regional dos Açores o aceite”, sublinhou Duarte Freitas, presidente do PSD/Açores.